6 ideias para decorar a casa alugada e deixar com a sua cara

Instalar cortinas ou persianas cria novas possibilidades de texturas e iluminações diferentes a determinado cômodo. Cortinas possuem padrões, tecidos e cores variadas, dando charme e delicadeza ao ambiente. Já as persianas são para quem gosta de facilidade na limpeza e pretendem manter o ambiente mais escuro por serem menos translúcidas do que as cortinas. Os materiais mais conhecidos para as persianas são alumínio, madeira, algodão, PVC, fibras naturais e sintéticas.