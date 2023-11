Projeto de área íntima moderna e refinada para casa em São Paulo

O terceiro quarto da residência é uma mescla de moderno com inspiração clássica por conta das molduras douradas na parede da cabeceira e do recamier aos pés da cama. As portas de vidro do armário complementam o visual elegante, junto com os acabamentos dourados.

Mas tudo isso fica ainda mais bonito e requintado com o projeto luminotécnico refinado criado pela arquiteta. Note que ela criou uma suave delimitação entre cada lado usando uma iluminação retangular em linhas contínuas sobre a cama, e no lado do armário, que tem formato de L, uma iluminação de contorno com lâmpadas redondas. A luminária sobre a ilha central, que lembra pedras de diamante, fecha a composição com chave de ouro.