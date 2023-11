7 cozinhas modernas com algo especial

Cozinhas projetadas com ilha são sempre interessantes. A ilha é uma estrutura que, geralmente, fica centralizada e pode ser ocupada com cooktop, apoio para rápidas refeições, balcão para o preparo de alimentos, organização de utensílios e até mesmo ocupação sob medida para eletrodomésticos.

Nesse projeto, a ilha com granito preto e pastilhas claras traz um charme todo especial à cozinha. Ocupada com cooktop e cercada por banquetas, não deixa dúvidas sobre o quanto traz melhor funcionalidade para o espaço. O charme do projeto é complementado com os armários sob medida com desenho clássico e espaço para vinhos.