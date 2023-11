9 Ideias Brilhantes para Aquecer a sua Casa com Madeira

Madeira no hall de entrada da casa é infalível quando se quer receber as pessoas com uma atmosfera calorosa e aconchegante que convida a momentos de bem-estar e conforto físico e emocional. É como um signo de acolhimento que assegura que o que se desenrolará depois do limiar da porta será agradável e prazeroso.

Na imagem acima, a madeira de primeira qualidade, em um tom avermelhado, reveste tanto o piso quanto o teto, que parecem se encontrar e se misturar com a porta no mesmo material em uma solução de design original.

Mas há ainda outro elemento em madeira que se destaca nesse hall de entrada: o grande nicho embutido na parede, de formato quadrado, que é emoldurado pelas paredes brancas. O nicho tem função de aparador, uma vez que apresenta uma prateleira para objetos decorativos e flores.

A iluminação do ambiente, com spots embutidos e direcionados, tem grande importância na decoração e na sensação de conforto e bem-estar ao realçar as qualidades da madeira.