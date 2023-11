Mix com ouro e prata – Acessórios lindos que vão deixar a casa ainda mais luxuosa!

Nesse banheiro para um casal, a leveza e a elegância são o foco. O armário foi revestido com espelhos na parte inferior, a bancada é feita de porcelanato esculpido e, para completar, as torneiras em dourado envelhecido deram o toque de charme, elegância e modernidade com o seu design em linhas retas e bem limpo. Entre as duas cubas, um pequena bandeja prateada é a prova de que você pode sim misturar o dourado e o prateado sem medo.