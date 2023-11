Um estilo minimalista sempre funciona! 7 ideias para decorar a sua casa de forma minimalista

Esse é um projeto de sala de jantar com um visual mais sofisticado, no qual o dourado entra em harmonia com o bege e o cinza, e os elementos de destaque são o mármore, o vidro, a madeira e o jardim vertical. Embora sejam todos elementos imponentes, note que não ficou sobrecarregado, pois a arquiteta criou uma disposição leve e muito agradável, totalmente proporcional ao tamanho do ambiente.