7 dicas para ter um aquário incrível e impressionar quem visita sua casa

O ecossistema de um aquário é de natureza tão delicada que se deve pensar em qualquer possibilidade que possa abalá-lo. Ao fazer a limpeza do tanque, todo cuidado é pouco! Mãos com cremes cosméticos ou outras substâncias de limpeza ou higiene podem ser um risco para os seus peixes. O creme ou produto pode contaminar a água e envenenar os peixes. O mesmo se aplica às ferramentas usadas no processo de manutenção do aquário: elas devem estar livres de qualquer substância. Até mesmo a água utilizada para repor a água retirada do tanque no processo de limpeza tem que ser adequada ao ecossistema. Assim, não use água de torneira, já que ela geralmente possui cloro. Aliás, a troca da água é um momento delicado: deve-se retirar apenas 20% da água do aquário e completá-la com água que não seja da torneira, pois, além do cloro, este tipo de água não tem as colônias de bactérias necessárias para a manutenção dos peixes. É comum se utilizar bactérias previamente cultivadas.