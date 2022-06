Casa de campo rústica perfeita para relaxar

Um dos principais elementos de uma casa rústica é a qualidade do material. São os elementos materiais, principalmente a madeira e a pedra, que conferem aos edifícios uma aparência rústica, combinados com traços e com a forma, que também contribuem para realçar sua silhueta rústica e tradicional.

A casa rústica perfeita é aquela que expressa a essência e o caráter original do estilo rústico. A casa rústica perfeita precisa exibir características como estas a seguir: telhados inclinados cobertos de telhas cerâmicas coloniais, varandas delimitadas por arcadas revestidas de pedras, esquadrias de madeira, chaminés e superfícies caiadas de cor neutra, que priorizem o contato com o exterior e estabeleçam uma relação harmoniosa com o seu entorno natural.