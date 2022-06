Por trás dessa fachada histórica há um apê supermoderno

Uma das grandes atrações para os turistas que visitam a Europa é o acervo arquitetônico e cultural das cidades europeias. Este patrimônio valioso só existe porque, além da longevidade da sociedade europeia, cuja pujança e o poder econômico estão registrados em seus edifícios e monumentos, existe uma cultura de valorização da história e da própria cultura. O Brasil escolheu valorizar o novo, o moderno. Basta constatar que Juscelino Kubitschek, presidente entre 1956-1961, fundou uma cidade inteiramente nova, na época apartada dos brasileiros, em estilo moderno, contando com o talento de Oscar Niemeyer. A intenção de JK era inaugurar um novo país, cuja nova capital simbolizaria a sua modernidade, mais idealizada do que real. Um visionário pensou poder inaugurar um país moderno, contido em um país cuja realidade contrasta até hoje com esta modernidade forjada, como se fosse possível modernizar um país inteiro por meio da construção de palácios modernos. A nossa história e nossas carências continuam ainda hoje sombreadas pelo desejo de sermos modernos.

O homify mostra um apartamento em Lisboa, capital da querida nação portuguesa, para apresentar a revitalização incrível de um apartamento situado em um edifício histórico. Localizado no bairro da Lapa, as margens do rio Tejo, o edifício residencial teve suas fachadas restauradas, o quarto, o quinto pavimento e a cobertura repaginados, mantendo seu uso original como habitação. Os responsáveis pela intervenção verificaram um excesso de compartimentação dos espaços, portanto o projeto buscou criar ambientes mais abertos e integrados. Desta premissa surgiu o mezanino, que tirou partido do reforço da estrutura e do pé-direito duplo existente.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos desta reforma inacreditável? Então confira a seguir a intervenção formidável do estúdio RRJ Arquitetos, que transformou dois andares de um edifício histórico em um loft contemporâneo e sofisticado, que remete aos lofts nova iorquinos.