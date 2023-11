Projeto de Reforma e Interiores de Escritório Contábil em BH

A definição do mobiliário também exigiu planejamento da composição espacial, levando ao desenho de móveis que se harmonizam entre si. As novas mesas para as três estações de trabalho e a sala do diretor da empresa foram projetadas em tom amadeirado combinado com MDF branco.

Já o projeto de iluminação decorativa buscou realçar tanto a placa com a logo do escritório quanto os quadros artísticos que decoram as paredes. A área externa, por sua vez, recebeu um pergolado em madeira e um jardim vertical que são iluminados com lâmpadas econômicas que criam efeitos decorativos e ressaltam o espaço.

Na imagem acima, temos a visão geral do escritório no projeto 3D. Nela visualiza-se o piso vinílico amadeirado, o teto pintado de preto com ar industrial, a luminária pendente, mesas e estações de trabalho e a mesa do diretor da empresa, que tem também a função de mesa para recepção de clientes e de reunião com funcionários e fornecedores.