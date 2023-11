21 Ideias de Casa Brasileira em Estilo Moderno e Divertido

Está vendo essa casinha aqui em cima? Mais brasileira impossível! A rede na varanda, as paredes e as janelas coloridas, até o cachorrinho na entrada da casa com seu laço verde, tudo isso tem a cara do Brasil autêntico, que é basicamente um país alegre e informal que ama cor, rusticidade e descontração no morar.

Sem falar da exuberância da vegetação tropical e de uma orla marítima cujas praias se estendem de Norte a Sul, atraindo as pessoas para o calor da areia, o frescor das águas transparentes e o horizonte azul do oceano mais além.

Outro Brasil está no interior do país, com suas casas rústicas de madeira, onde o fogão e o forno a lenha espalham o cheirinho gostoso do pão e do doce e o aroma do café feito na hora, tomado na varanda para sentir o perfume da terra molhada nas tardes de chuva. Nelas a tradição e a herança colonial se apresentam nos móveis rústicos feitos a mão, nas louças de cerâmica, nas peças artesanais e até no filtro de água feito de barro.

Uma decoração em estilo moderno não é incompatível com esses elementos rústicos ou descontraídos. O rústico e o campestre com assinatura brasileira podem ser revisitados pelo design de ambientes e inspirar releituras incríveis e até divertidas mesmo em projetos sofisticados! Quer conferir? Vem com a gente!