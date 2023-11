Móveis de madeira sob medida em São João del Rei (com preço!)

Com 1 m de comprimento x 0,65 m de altura e 0,40 m de profundidade, esse rack estruturado em madeira de demolição tem desenho moderno com linhas retas e soluções funcionais que ajudam na organização do lar.

Além de ecologicamente correta, a peça valoriza os desgastes da madeira para reforçar sua tonalidade natural.

Charmoso e original, o móvel pode ser desenhado sob medida e tem preço a partir de R$ 1.038,99. Um ótimo custo-benefício!