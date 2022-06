Casa de praia com decoração rústica

O Brasil é um dos países mas miscigenados do mundo. Nossas origens são a somatória do encontro e mistura de várias etnias e nacionalidades. No litoral sul e sudeste do Brasil é comum nos referirmos aos habitantes nativos desta região como caiçaras, resultado da miscigenação entre índios, brancos e negros, que viviam da pesca artesanal, do extrativismo vegetal, da agricultura, do artesanato e, mais recentemente, do ecoturismo. Os caiçaras desenvolveram uma ocupação peculiar nesta região, com construções típicas, adequadas ás condições locais.

Homify desembarca no litoral catarinense, para apresentar mais uma casa de praia sensacional, denominada Casa Caiçara e cujo projeto de reforma ficou a cargo do estúdio RAC Arquitetura. A reforma da casa de dois pavimentos, localizada de frente para o mar, buscou referências nas antigas casas de praia da região, por esta razão foi batizada de Casa Caiçara.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos desta casa rústica e encantadora? Então confira a seguir mais detalhe e mais imagens desta casa de praia que remete às raízes da construção tradicional litorânea e proporciona aos moradores ambientes aconchegantes, arejados e funcionais.