Projeto para academia com piscina e espaço multifuncional em Belo Horizonte/MG

Um bom projeto para uma academia com piscina precisa contar com especificações importantes para atender a todos os públicos, inclusive com acessibilidade para pessoas com necessidades especiais.

Além de projetar todas as exigências técnicas conforme a proposta do empreendimento, o arquiteto também precisa caprichar na parte estética para garantir que o espaço como um todo siga um conceito para atrair o público.

O projeto que você vai conhecer agora, assinado pelo escritório Padilha Arquitetura & Urbanismo, de Belo Horizonte, recebeu com primazia a todos esses requisitos. Veja as imagens do 3D e também fotos de como ficou após a obra.