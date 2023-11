Projeto de Interiores de Sala de Estar Integrada em Palhoça, SC

A empresa disponibiliza três diferentes planos aos clientes. Os dois primeiros, sem ou com consulta online com duração de 60 minutos, se referem a projetos para um ambiente. O terceiro plano, por sua vez, prevê consultoria online para dois ambientes com duração de 1 hora e 45 minutos. Caso o cliente necessite de projetos para mais de dois ambientes ou mesmo para toda a casa, basta contratar vários planos que cubram todos esses ambientes.

Tudo isso está bem explicadinho no site da Revisite, onde o cliente pode encontrar as descrições dos planos e de todas as opções extras oferecidas pela consultoria, assim como os valores de cada um deles, que podem ser pagos à vista ou em até 12 parcelas pelo Pag Seguro. E quem quiser inspiração para a decoração da casa pode acessar o blog e as redes sociais da Revisite, onde há muitas dicas de design de interiores, tutoriais e galeria de imagens.

Gostou deste projeto de sala de estar integrada? Então, conheça outros projetos da Revisite no perfil da empresa aqui na homify!