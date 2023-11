Projeto de interiores aconchegante para casa estilo escandinavo em São Paulo

O quarto infantil tem um projeto incrível. Aconchego e diversão fazem uma composição belíssima. O piso com textura de madeira combina muito bem com o mobiliário desenhado em marcenaria. A cama com beliche acomoda um escorregador que reforça a diversão e protege os cestos com brinquedos. A proteção está garantida com a tela lateral na parte superior do beliche.

O teto rebaixado com gesso tem nos spots ilumina muito bem o quarto e acomoda a cortina embutida.