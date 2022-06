Uma casa de praia única

Nos países tropicais, a praia é o refúgio e a alternativa mais viável para se refrescar e aliviar o calor. No norte da Alemanha a praia tem uma outra função. Não é a água gelada do mar do norte que atrai os banhistas, mas a paisagem natural estonteante e o clima litorâneo relaxante e revigorante que encantam os turistas em busca de um lugar tranquilo, onde uma grande parcela da natureza selvagem ainda se mantém intacta.

Hoje homify desembarca no norte da Alemanha, para apresentar uma casa de praia sem igual. Localizada em Sylt, no mar do norte, esta casa de praia foi repaginada pelo estúdio Home Staging Sylt e exibe um charme e uma atmosfera clássica fascinantes. A intervenção buscou preservar as características arquitetônicas originais da residência e valorizar a simplicidade, a funcionalidade e a sensação de conforto.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos desta casa litorânea única? Então confira mais detalhes e mais imagens desta casa fascinante, situada próximo ao mar, e que além da atmosfera tranquila e cativante do litoral proporciona aos moradores o máximo de comodidade e praticidade.