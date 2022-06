Mansão ou parque de atrações?

O projeto arquitetônico é incrementado pelo projeto paisagístico. A casa é cercada de jardins. E, na parte posterior da residência foi criado um belíssimo lago artificial conectado diretamente com o terraço com deck de madeira. O fundo do lago é ornamentado com pedras e plantas aquáticas deixam o lago ainda mais exuberante, proporcionando uma vista deslumbrante. Por esta razão, os espaços sociais e o home-office estão voltados para o lago.

Confira neste artigo, ideias e exemplos de lagos artificiais ornamentais incríveis que agregam valor e beleza às residências.