Casa de campo moderna e inspiradora

Que as ideias asiáticas são incríveis, ninguém duvida. E que eles são mestres em resultados modernos e confortáveis, não há como negar. Somar isto tudo em ideias que se materializam em uma mesma casa, é simplesmente excelente. E é na modernidade que iremos pautar os detalhes que encontraremos neste projeto que trouxemos especialmente para você.

Desenhada pelos arquitetos do escritório coreano Hangul House, este belo projeto atendeu as necessidades dos clientes utilizando dois pavimentos, sendo que, para o espaço térreo, a ocupação foi direcionada para os espaços sociais, como sala de estar e cozinha, e as áreas mais íntimas, como os quartos, ficaram organizadas no pavimento superior. A casa centralizada no terreno, deixa livre as laterais do espaço para que a observação da montanha ao redor seja feita com tranquilidade.

Buscando modernizar todos os detalhes possíveis, a intenção do projeto foi atender o estilo de vida dos moradores, que se mantém o tempo todo conectados em seus projetos pessoais e, por isso, não abrem mão das facilidades e belezas que os designs modernos podem proporcionar.

Para observamos melhor todos os detalhes deste belo projeto, convidamos você a seguir conosco para um passeio ao interior da casa, onde, certamente, você ficará surpreso pela ótima acomodação somada a ideias inteligentes que compõem cada um dos ambientes. Aproveite o convite, siga conosco e inspire-se!