Casa pré-fabricada pequena, mas apaixonante, foi decorada em tons neutros

A cozinha é, sem dúvidas, um espaço para valorizar as atividades culinárias no ambiente. Com amplos espaços para movimentação, os corredores oferecem uma excelente fluidez. Mais uma vez notamos a importância da decoração em tons claros para que a iluminação natural possa valorizar o interior do cômodo.

A ilha centralizada em desenhos minimalistas é excelente para que as atividades culinárias com o uso do cooktop sejam realizadas. As placas de madeiras oferecem espaço para refeições rápidas e cortes de alimentos. Com tanto espaço assim, qualquer candidato a chef terá todos os motivos para produzir deliciosas receitas.