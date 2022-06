Reforma chocante! Veja um sobrado mudar totalmente

A organização da cozinha com elementos planejados deixou o ambiente perfeitamente agradável. O espaço em formato de corredor foi todo trabalhado com elementos na cor branca, valorizando perfeitamente a iluminação natural que adentra pela porta envidraçada ao fundo.

O backsplash (espaço entre pia e armário suspenso), recebeu a presença de pequenas pastilhas na cor branca, rejuntadas com cor escura. Cada eletrodoméstico foi posicionado de maneira a tornar as atividades no espaço mais fáceis o possível. Integrando o ambiente, um pequeno espaço para descanso com almofadas azuis para proporcionar conforto no ambiente que agora ampliado.