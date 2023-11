Projeto para casas geminadas com piscina em condomínio fechado no Rio de Janeiro

Cada vez mais as pessoas buscam por espaços seguros de convivência e moradia. E nas médias e grandes cidades, isso pode ser encontrado, principalmente, em casas de condomínio fechado.

Cercadas com ruas particulares, trânsito controlado e medidas preventivas de circulação, as casas em condomínios fechados podem ser encontradas em opções mais econômicas, como as construções geminadas.

O projeto que conheceremos hoje mostra exatamente esse tipo de solução. Desenhadas e construídas pelo escritório Fernanda Salles Arquitetura, essas casas de condomínio no Rio de Janeiro (RJ) contam com desenhos acolhedores, de 3 pavimentos, piscina no quintal e área de lazer com churrasqueira.

Ao conhecer esse projeto, temos certeza de que você também vai se inspirar com esses tipos de casas geminadas e, quem sabe, encontrar nelas a solução para a moradia própria.

Vamos conferir? Siga conosco, confira e inspire-se!