Modelos práticos de armários de cozinhas

Composta for matizes escuros e fortes, esta cozinha tem um clima urbano, ao mesmo tempo que tem toques de elegância. A aposto dos armários para cozinha foi em elementos confeccionados em madeira revestida por preto com emendas em aço escovado. O piso em porcelanato na cor grafite auxilia harmonizando com os demais tons no ambiente. A presença de vaso com plantas em tons de verde vivo atuam a fim de neutralizar o ambiente escuro. As paredes brancas também são responsáveis por trazer mais leveza.