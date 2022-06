Reforma inacreditável: apartamento ganha cozinha dos sonhos

Sem dúvidas, este quarto renasceu depois da reforma do apartamento. A amplitude das linhas brancas e minimalistas com as quais foram desenhadas o roupeiro nos deixou embasbacados. Uma observação importante deve ser feita: a entrada que antes ficava exatamente no meio do roupeiro passou para a lateral ao fundo do quarto. Esta mudança proporcionou um cenário mais limpo e melhor organizado, fazendo com que o espaço excedente ao fundo pudesse ser melhor utilizado.