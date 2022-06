Fachada simples esconde uma casa de sonho

A principal intervenção no edifício corresponde justamente a criação de uma extensão, construída com estrutura metálica e com fechamento de vidro. Os componentes da nova estrutura metálica contrastam com as peças de madeira e com os tijolos á vista do edifício original e evidenciam a distinção entre o novo e o antigo.

Neste artigo, separamos mais uma reforma extraordinária de um antigo celeiro convertido em um loft contemporâneo espetacular para você apreciar.