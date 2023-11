Projeto de Reforma de Interiores de Apartamento em Cuiabá, MT

Neste setor, o da sala de estar, a atmosfera é, ao mesmo tempo, íntima e estimulante por conta do ambiente mais colorido e do mobiliário arrojado. O piso em madeira clara foi mantido sem tapetes, o que deixa o espaço mais luminoso por causa do calor e do brilho da madeira. Uma mesa redonda em madeira no mesmo tom ocupa o centro da área, em torno da qual se encontra três poltronas com design moderno, as três com estrutura em metal.

As duas poltronas laterais são revestidas com tecido de estampa geométrica em preto e branco, criando um efeito mais suave de cinza. Já a poltrona do meio, amarelo claro, confere um estimulante toque de cor. A tela super colorida acima do conjunto de estar complementa a decoração com arte. A iluminação também se harmoniza com a atmosfera geral por meio de spots embutidos no teto para realçar o quadro.