Projeto Arquitetônico de Casa de Praia no Litoral do Paraná

Nas duas imagens, vemos que uma das laterais do pé-direito e a fachada do quarto com varanda no piso superior receberam revestimento em tom mais escuro, que contrasta com os tons de branco e cinza do resto da estrutura. O mesmo revestimento aparece nas paredes laterais da porta de entrada branca.

O pequeno jardim dianteiro, com áreas gramadas delimitadas por caminhos claros de linhas sinuosas, foi cercado por grades brancas e vazadas que proporcionam leveza à entrada. O que chama a atenção aqui é a escolha de um design diferente para o ângulo da esquina, que substituiu o previsível ângulo em 90 graus por um conjunto côncavo com três faces, um elemento claro de modernidade no design.