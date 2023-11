Lindos projetos de remodelação para banheiros em Curitiba

Na mesma residência da imagem anterior, havia outro banheiro precisando ser remodelado. A ideia principal foi a mesma: modernizar e trazer mais funcionalidade e leveza ao espaço. Então, a decoradora escolheu um móvel na cor cinza-claro para harmonizar com os azulejos. Devido ao espaço reduzido, esse móvel é menor do que o outro, com abertura na parte inferior, trazendo a leveza necessária. Uma gaveta foi adicionada na parte frontal superior do móvel para camuflar a cuba. Assim como no outro banheiro, a bancada é de mármore, que traz um toque de elegância, além da praticidade para limpar e da durabilidade.