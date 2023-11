Projeto de Interiores de Apartamento de Cobertura em SP

O banheiro do casal em estilo clean conta com mobiliário de linhas retas e puras totalmente branco, com espelho ampla na parede da pia e iluminação por spots embutidos. No box com porta em vidro temperado, a parede de fundo tem revestimento em cinza escuro que cria um efeito de contraste com as molduras brancas da janela e do nicho para produtos de banho.

Já na imagem abaixo, temos um lindo detalhe de iluminação para a cabeceira da cama em madeira: uma luminária pendente em estilo moderno com cúpula em forma de gota e luz quente.