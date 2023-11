Projeto de interiores para quarto de pré-adolescente em Niterói

Ideias para decorar o quarto de pré-adolescente são sempre bem-vindas. Afinal, é uma fase da vida em que os estudos ainda dividem espaço com diversão e reuniões animadas com os amigos. Ou seja, as bonecas ainda têm lugar, mas os sapatos de salto, também.

Pensando nessa diversidade que precisa ser confortável, mas também bastante criativa, o escritório Arquinovação – Projetos e Obras, de Niterói (RJ), alcançou soluções lindas que envolvem planejamento sob medida, aplicações de papel de parede colorido, além de espaço para brinquedos e estudos.

Se você está planejando decorar o quarto pré-adolescente em sua casa ou simplesmente quer boas ideias para ter consigo, vale a pena conferir cada imagem a seguir e anotar todos os detalhes que mais gostar.

Vamos começar? Siga conosco, confira e inspire-se!