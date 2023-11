Projeto de Interiores de Clínica Odontológica em São Paulo

Na imagem anterior e na imagem acima, a recepção e sala de espera nos espera com a impactante decoração em que domina a sugestão do mármore branco na diferentes bancadas e os efeitos de destaque na iluminação do teto e da parte inferior das mesmas bancadas. Destacados pelo piso claro e pelas paredes em tons neutros, temos as poltronas escuras em madeira e com design moderno, as linhas simples e puras da bancada da recepção e dos móveis de apoio, a beleza estética dos quadros em estilo abstrato e a presença aconchegante do revestimento em madeira clara da parede ao fundo da primeira imagem, que sustenta o aparelho de TV.