Projeto de Consultoria para Apartamento Alugado em SP

Atendendo a clientes da Grande São Paulo presencialmente e o resto do Brasil via online, o escritório Mirá Arquitetura está sob o comando de duas profissionais com larga experiência profissional em escritórios renomados, além de formação especializada que inclui passagem pelo Politecnico di Milano, na Itália. Além do projeto, a empresa faz o acompanhamento da obra com equipe própria e fornecedores de confiança.

Já o nome escolhido para o escritório suscita curiosidade – e a sua história diz muito sobre a filosofia que orienta e trabalho de sua equipe. Mirá é uma palavra que vem do tupi-guarani e significa “gente”. Isso resume tudo: para as sócias da empresa, a arquitetura só tem propósito se está voltada às pessoas, valorizando a experiência cotidiana delas em casa e no trabalho com ambientes leves, confortáveis e funcionais.





