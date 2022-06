Equinócio da Primavera – deixando o jardim pronto para a estação das flores

O equinócio nada mais é do que um ponto médio, que marca o início de um período em que dia e noite ficam divididos em tempos iguais. No equinócio o sol sobe para o leste e se põe no oeste, e é também o período em que a trajetória do sol fica a meio caminho entre os extremos de verão e inverno, ambos marcados pelos solstícios. O equinócio da primavera aconteceu, no hemisfério sul, no dia 22 de setembro. Com a chegada da estação das flores, é hora de preparar aquele espaço que traz a paz de um oásis para dentro de sua casa: o jardim. Se o tempo está bom lá fora, o jardim pode abrigar festas, jantares e reuniões, servindo também de espaço para reforçar a conexão com a natureza. Às vezes, tudo o que precisamos é escapar da nossa correria do dia-a-dia e ir refletir junto à plantas e flores. Nessa reta final rumo ao verão, confira nossas dicas de como embelezar e decorar ainda mais o seu jardim.