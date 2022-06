Casa de campo parece comum mas tem fachada muito louca

Entrando pela pequena porta, descobrimos que a simplicidade no acabamento exterior cede lugar a uma decoração contemporânea e muito charmosa. No teto, a iluminação com LED traz um ambiente magicamente iluminado, tendo nas prateleiras ao lado da parede o protagonismo do ambiente. As luzes das prateleiras destacam os objetos elegantes, trazendo o olhar para o não menos elegante tapete sobre o piso escuro que contrasta perfeitamente o ambiente. É, sem dúvidas, um belo começo de visita.