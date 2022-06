7 cozinhas tipo corredor criadas por arquitetos

A grande vantagem da cozinha de galé é, como já apontamos, ocupar ao máximo as paredes paralelas, dispondo as áreas de trabalho de tal modo que se possa preparar e cozinhar alimentos com facilidade. Essas paredes paralelas são separadas por uma área de circulação que, às vezes, é muito estreita. No entanto, a estreiteza da cozinha não significa que o ambiente não possa ser prático, funcional e bonito. Existem muitas possibilidades de decoração para um espaço tão restrito. Uma delas é a proposta pelo projeto de 285 Arquitetura e Urbanismo, em que o espaço estreitíssimo não é impedimento para a beleza e a funcionalidade. Com armários e prateleiras em madeira de cor clara, a cozinha tem bancadas brancas e piso claro. A cor aparece no painel verde que abriga panelas e utensílios em cobre, que se harmoniza ainda com a faixa de parede em tijolo caiado. Para dar um toque divertido, a parede ao fundo apresenta pintura de lousa preta. Simples e clean, a cozinha é moderna e prática, apesar da estreiteza do espaço. A imagem é de Pedro Henrique Gomes.