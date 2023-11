Projeto de arquitetura para condomínio logístico em Salvador

Por fim, temos o complemento com o projeto paisagístico que conta com canteiros de flores sobre o gramado. Com isso, o local fica com aspecto mais acolhedor. Ao fundo, temos também o conjunto de palmeiras em diferentes tamanhos, combinando muito bem com o cenário tropical baiano.

Um projeto lindo e cuidadosamente planejado para atender as necessidades logísticas da empresa.

