Rústica e moderna, essa casinha é maravilhosa

A ampla fachada da casa traz a soma de elementos naturais, como as pedras que estruturam sua frente e as madeiras que revestem as laterais. Esta rusticidade é perfeitamente complementada com o uso de um jardim vertical instalado no muro lateral da garagem.

O telhado de duas águas sobre o formato do grande chalé compõe um desenho simpático e muito convidativo ao ambiente, proporcionando já externamente o acolhimento que certamente encontraremos em seu interior.