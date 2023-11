Decoração em Madeira e Ferro para Cozinha Rústica em MG

Madeira de demolição e ferro são materiais que têm tudo a ver com o estilo rústico, criando ambientes cheios de beleza e aconchego em projetos de decoração. Essas são as marcas inconfundíveis dos móveis com design rústico confeccionados pela Barrocarte, empresa sediada em São João del Rei, em Minas Gerais, e que atua no mercado há 10 anos atendendo a clientes de todo o Brasil.

A empresa é especializada na fabricação de várias linhas de mobiliário e artesanato com madeira de demolição e ferro, que são produzidas sob medida. Neste livro de ideias, apresentamos uma de suas linhas rústicas de peças em ferro para cozinha e outra de poltronas em madeira de demolição que ficam perfeitas na cozinha, no espaço gourmet, na varanda e até na sala de

jantar. Confira!