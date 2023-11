7 Ideias Incríveis de Decoração para Usar a TV no Seu Quarto

Para muita gente, a TV é aquele objeto de adoração que não pode faltar na decoração do quarto de dormir. Mas esse equipamento nem sempre está em paz com o resto do quarto – ou aparece demais, ou aparece de menos, ou não se encontra o melhor lugar para ele. Enfim, é preciso admitir que a instalação de uma TV no quarto exige boas soluções tanto no que diz respeito à funcionalidade no espaço, quanto sua participação estética na decoração desse espaço. Por isso, separamos para você 7 ideias incríveis sobre como dispor a TV no seu quarto, em harmonia com o projeto de decoração do ambiente. Confira!