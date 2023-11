Projeto de reforma para casa moderna e funcional em Belo Horizonte

Pelo corredor externo é possível ter acesso à nova área de serviço que divide parede com a cozinha. O ambiente tem tudo o que é necessário para os serviços de limpeza da casa, com organização e praticidade, bem arejado e iluminado. Além disso, também foi feito com cuidado para ser bonito e agradável de estar, com revestimento porcelanato bege, forro de gesso e iluminação com plafon e arandelas.