Projeto de área de lazer para condomínio de alto padrão em Campo Grande (MS)

A área de lazer é um espaço quase mágico em casa. É ali que nos refugiamos para descansar e se divertir sem precisar se afastar do lar. Excelente para receber os amigos e a família, podemos dizer que é o sonho de muitas pessoas contar com ter esse local no lar.

E como conhecer boas ideias para realizar sonhos nunca é demais, hoje conheceremos uma área de lazer projetada pelo escritório D Arquitetura, de Campo Grande (MS).

Com 450 m² de área, o espaço conta com piscina, hidromassagem, jardim vertical, pergolado e soluções elegantes que valorizam e encantam.

Excelente para uma escapada rápida no dia a dia ou para se refugiar no fim de semana inteiro, essa área de lazer, certamente, é o tipo de espaço que ficaria perfeita para você e sua família.

Vamos conhecê-la juntos? Siga conosco, aproveite a visita e inspire-se!