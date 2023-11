10 ideias para cozinhas pequenas ficarem lindas e funcionais

Ter uma cozinha pequena não é problema. Com boas ideias é possível transformar esse cômodo em um lugar bem espaçoso, muito funcional, bonito e agradável de estar. Primeiro é preciso decidir qual vai ser o estilo da decoração e também listar todos os itens que serão necessários, como os móveis e eletrodomésticos que deseja colocar no projeto.

Se for possível, vale muito à pena contar com o suporte de um arquiteto ou designer de interiores para garantir que todo o investimento será aproveitado, sem desperdício e sem arrependimentos.

Mesmo se não quiser ou não puder pagar por um atendimento presencial é interessante contratar um serviço de consultoria online, no qual você passa todas as informações do ambiente para o profissional, vocês conversam pela internet e ele faz um projeto com ideias do que vai ficar bom no seu espaço, conforme os seus gostos e necessidades. Então, sabendo de tudo isso, é hora de se inspirar!