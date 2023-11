12 Ideias Inspiradoras para Jardins Pequenos

Um jardim aconchegante como este não precisa de muito espaço. O importante é saber utilizá-lo da maneira mais funcional, sempre tendo os dois olhos na beleza e harmonia estética. O ambiente é dividido em dois setores. O setor logo após a grande porta-janela na fachada da casa ganhou um paisagismo bem enxuto, com gramado verdinho e bem aparado e arbustos nas laterais.

Já no setor em primeiro plano na imagem, o piso é de pedrinhas, sobre o qual está disposto um conjunto de mesa e cadeiras em madeira com design rústico e linhas simples, perfeito para uma refeição ao ar livre ou uma conversa gostosa regada a um suco natural ou uma cervejinha.

Esse setor também conta com arbustos mais volumosos e até com uma árvore mais robusta e frondosa que fornece sombra para a área da mesa. Já as paredes foram deixadas com a rusticidade do cimento e pontuadas com floreiras suspensas e trepadeiras. Uma única parede em azul claro confere contraste com o verde das plantas e os tons terrosos da madeira.