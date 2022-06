Seja bem vindo: a casa que convida a entrar!

A cozinha segue a mesma linha estética dos ambientes ditados anteriormente. Os móveis em madeira escura contrastam com as tonalidades de creme do espaço, ao mesmo tempo que criam uma certa leveza neste espaço.

Os detalhes modernos são visíveis em alguns cantos, como é o caso do exaustor em inox ou do fogão no estilo cooktop de cerâmica.