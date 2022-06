Casa de madeira pequena e bem aproveitada

O exterior desta casa é composto de madeira de origem local, além de outros materiais. Sua estruturação única acrescenta mais amplitude e modernidade ao chalé de madeira tradicional. Ainda assim, a paleta de cores geral do exterior funciona em total harmonia com a floresta ao redor, camuflando-se na paisagem de pinheiros. Como podemos ver, há uma pequena varanda com churrasqueira e um espaço convidativo para desfrutar do ar fresco.