Casa rústica e romântica para sossegar!

Já à primeira vista, a casa surpreende os espectadores com o seu encanto natural e acolhedor. Com 180m2, distribui-se perfeitamente para uma família de quatro pessoas. Em sua fachada, o principal foco vai para as charmosas janelas pintadas de vermelho, com ares românticos e um design que passa do aspecto tradicional para o moderno em apenas uma única arquitetura. Em dias de sol, a varanda coberta oferece uma área ao ar livre abrigada, a partir da qual podemos apreciar a paisagem pitoresca ao redor.