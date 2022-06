Casa rústica com um toque de modernidade

A vida no campo causa em qualquer pessoa inevitável encanto e atração. O estilo de vida calmo e sem pressa parece preencher os desejos mais profundos acerca do que seria uma vida plena e realizada. Apesar disso, com toda a tecnologia circundante, acabamos optando por não abandonar os gracejos e comodidades modernas, por valorizar suas inegáveis vantagens.

Embora pareça uma problema sem solução, há opções cada vez mais abrangentes no mercado, que se flexibilizam, oferecendo um estilo que permeia diferentes mundos. Encontramos residências que foram criadas para trazer uma acolhedora sensação de refúgio e proteção, ao mesmo tempo que se desdobram em tecnologias limpas e inovadoras.

Para quem deseja estar perto da vida urbana, mas prefere acolher-se em uma casa tranquila e cercada de elementos naturais, esta casa que encontraremos hoje será capaz de satisfazer todas as expectativas. Unindo estes diferentes conceitos que citamos, realiza uma arquitetura em madeira e vidro, com ambientes diferenciados e exteriores integrados.

A empresa responsável, nomeada Woody-Holzhaus e localizada em Burg Stargard na Alemanha, traz um conceito de retiro, construído para descanso e recreação. O resultado é uma residência de madeira perfeita para uma família que ama natureza e ao mesmo tempo modernidade.

Fique conosco e venha descobrir o refúgio natural perfeito!