Uma casa familiar que foi além do óbvio

Esta belíssima casa que apresentaremos hoje é fruto de um projeto cuidadoso e muito elegante, realizado pelas mãos de excelentes profissionais brasileiros empenhados em oferecer aos seus clientes um resultado de extrema qualidade e personalização.

Com uma arquitetura cheia de sabores, contando com uma jeitosa área de jardim, esta residência se tornou palco de realização e plenitude para uma família que jamais abriria mão de um lar de conforto e beleza. Com 450 m² de área, muitos detalhes decorativos e uma fachada de volumes encantadores, a Casa Rivieira, como foi nomeada, oferece-nos um olhar moderno e aliado à vida contemporânea, sem deixar de proteger e cuidar de seus moradores com todo o carinho de um verdadeiro refúgio de tranquilidade e alegria.

O projeto ficou por conta do escritório Marcos Biazus Arquitetura e Design, localizado em Porto Alegre e comandado pelo arquiteto Marcos Biazus, contando ainda com a valiosa equipe formada pelos arquitetos Suelen Folle e Rafael Biasus. O objetivo final passou por uma construção através de conceitos de inovação e realização de sonhos e ideias personalizadas, na medida do gosto e necessidade dos clientes.

Como resultado, uma obra que soube ser racional sem deixar de lado a leveza e graciosidade, unindo tecnologia e bom gosto em direção à ambientes repletos, funcionais e principalmente confortáveis. Descubra aos detalhes esta casa cheia de inspirações e ideias que trazem uma perspectiva fresca para a arquitetura residencial. Quem sabe este não seja o caminho para a sua própria casa!