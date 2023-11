Projeto contemporâneo para sala de tv com escritório em Porto Alegre

Ambientes integrados são ótimos para quem deseja aproveitar melhor cada cantinho da casa. Mas, para que essa integração funcione, é muito importante contar com o suporte de um arquiteto ou designer de interiores que ajude a escolher a mobília, os itens decorativos, as cores e estilos, e que auxilie na distribuição de cada elemento no lugar mais adequado. Assim, é possível conseguir um ambiente harmonioso, bonito e funcional, que vai contribuir com a rotina e o bem-estar da casa.

No projeto que você vai conhecer agora, os clientes de São Leopoldo/RS, tinham uma sala com 16 m2 e queriam aproveitá-la da melhor forma possível. Eles contrataram o escritório Rabisco Arquitetura, de Porto Alegre/RS, que transformou esse ambiente em uma sala de tv integrada com escritório, e o resultado ficou lindo, com muito conforto, organização e leveza. Veja as imagens.