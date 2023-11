Projeto de interiores para apartamento com cobertura em São Caetano do Sul

Morar em um apartamento com cobertura não seria nada mal, não é mesmo? Ter aquele espaço todo no alto do prédio para curtir os dias com vista privilegiada seria ótimo em qualquer época do ano.

Mas de nada adiantaria ter esse espaço sem uma decoração que oferece o máximo conforto possível. E para isso, é indispensável contar com bons arquitetos de interiores, como são os profissionais da Mari Milani Arquitetura & Interiores, de São Caetano do Sul, cidade da grande São Paulo.

Com ideias lindas para que contemplam cobertura com piscina e interiores com salas de jantar, de estar, de TV e quartos especialmente aconchegantes, cada um dos ambientes que você verá a seguir tem soluções perfeitas que ficariam ótimas também na sua casa. O truque com o espelho na sala de jantar é um ótimo exemplo!

Vamos conferir juntos? Siga conosco e inspire-se!